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СМИ: КНДР хочет добиться от Японии снятия односторонних санкций

СМИ: КНДР хочет добиться от Японии снятия односторонних санкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. КНДР не выполнит требование Токио относительно решения вопроса японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах прошлого века северокорейской разведкой, если Япония не снимет с Пхеньяна односторонние экономические санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

По их словам, такое требование КНДР выдвинула Японии в ходе закулисных переговоров, на которых обсуждалась проблема похищенных граждан. Источники отмечают, что данное требование рассматривается как возможное условие возобновления расследования судьбы похищенных японцев.

Как отмечает Кyodo, остается неясным, прислушивается Токио к призыву КНДР.

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Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены остатки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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