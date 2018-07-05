ЗМІ: КНДР хоче добитися від Японії зняття односторонніх санкцій

За їх словами, таку вимогу КНДР висунула Японії у ході закулісних переговорів, на яких обговорювалася проблема викрадених громадян. Джерела зазначають, що дана вимога розглядається як можлива умова відновлення розслідування щодо долі викрадених японців.

Як зазначає Кyodo, залишається неясним, чи прислухається Токіо до заклику КНДР.

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Тема викрадень японців розвідувальними службами КНДР є однією з найболючіших у стосунках між двома країнами, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків. У 2002 році Пхеньян вперше визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволив п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося. У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак комісія була згодом розпущена з ініціативи Пхеньяна.