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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117057 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128801 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124119 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116769 просмотра

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СМИ: эвакуация четырех городов началась в Сирии

СМИ: эвакуация четырех городов началась в Сирии

Киев  •  УНН

 • 11246 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром в пятницу началась эвакуация населения и бойцов. Об этом со ссылкой на обнародованные данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Указано, что информацию подтверждают и из других источников.

Согласно достигнутой в конце марта договоренности между сирийскими властями и повстанцами, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая на северо-западе провинции Идлиб, которые подконтрольны правительству и блокируются повстанцами. В обмен на это правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением - Забадани и Мадайе недалеко от границы с Ливаном, находящихся под контролем повстанцев и осаду которых осуществляют правительственные войска и их союзники.

Как отмечается, в город Рашидина, расположенный западнее Алеппо, прибыло около 80 автобусов с людьми, которых эвакуировали из подконтрольных сирийскому правительству городов. Ожидается, что всего в рамках этого соглашения будет эвакуировано около 30 тысяч человек.

Напомним, коалиция по ошибке нанесла авиаудары по повстанцам в Сирии.

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