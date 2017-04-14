СМИ: эвакуация четырех городов началась в Сирии

Указано, что информацию подтверждают и из других источников.

Согласно достигнутой в конце марта договоренности между сирийскими властями и повстанцами, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая на северо-западе провинции Идлиб, которые подконтрольны правительству и блокируются повстанцами. В обмен на это правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением - Забадани и Мадайе недалеко от границы с Ливаном, находящихся под контролем повстанцев и осаду которых осуществляют правительственные войска и их союзники.

Как отмечается, в город Рашидина, расположенный западнее Алеппо, прибыло около 80 автобусов с людьми, которых эвакуировали из подконтрольных сирийскому правительству городов. Ожидается, что всего в рамках этого соглашения будет эвакуировано около 30 тысяч человек.

Напомним, коалиция по ошибке нанесла авиаудары по повстанцам в Сирии.