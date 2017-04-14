ЗМІ: евакуація чотирьох міст розпочалася у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, зранку у п’ятницю розпочалась евакуація населення та бійців. Про це з посиланням на оприлюднені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Вказано, що інформацію підтверджують і з інших джерел.
Згідно з досягнутою наприкінці березня домовленістю між сирійською владою та повстанцями, евакуації підлягають два міста з переважно шиїтським населенням - Фуа та Кафрая на північному заході провінції Ідліб, які є підконтрольними уряду та блокуються повстанцями. В обмін на це уряд дозволив евакуацію двох міст з сунітським населенням - Забадані та Мадаї недалеко від кордону з Ліваном, які перебувають під контролем повстанців та облогу яких здійснюють урядові війська та їхні союзники.
Як зазначається, до міста Рашидіна, що розташоване західніше від Алеппо, прибуло близько 80 автобусів з людьми, яких евакуювали з підконтрольних сирійському уряду міст. Очікується, що загалом в рамках цієї угоди буде евакуйовано близько 30 тисяч осіб.
Нагадаємо, коаліція помилково завдала авіаудари по повстанцях у Сирії.