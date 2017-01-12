СМИ: 22 человек пострадали в результате столкновения поездов в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Два поезда столкнулись близ города Нови-Сад в автономном крае Воеводина на севере Сербии, передает УНН со ссылкой на ТАНЮГ.
"Среди пострадавших четверо получили тяжелые повреждения, 18 - легкие травмы. Самое важное, что в аварии никто не погиб, скорая помощь, полиция и пожарная служба сработали на высоком уровне ", - приводит агентство слова директора службы скорой помощи Нови-Сада Богдана Живановича.
Столкновение произошло на скорости 15 километров в час. Пассажирский поезд врезался в последний вагон товарного состава. Машинист не пострадал. Столкновение произошло в недоступном для спасателей месте, поэтому пострадавшие были доставлены в ближайшее отделение скорой на поезде.