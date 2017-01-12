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ЗМІ: 22 осіб постраждали через зіткнення поїздів в Сербії

Київ • УНН

 • 4494 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Два потяги зіткнулися поблизу міста Нові-Сад у автономному краї Воєводина на півночі Сербії, передає УНН з посиланням на ТАНЮГ.

“Серед постраждалих четверо отримали важкі ушкодження, 18 — легкі травми. Найважливіше, що в аварії ніхто не загинув, швидка допомога, поліція і пожежна служба спрацювали на високому рівні”, — наводить агентство слова директора служби швидкої допомоги Нові-Саду Богдана Живановича.

Зіткнення сталося на швидкості 15 кілометрів в годину. Пасажирський потяг врізався в останній вагон товарного складу. Машиніст не постраждав. Зіткнення сталося в недоступному для рятувальників місці, тому постраждалі були доставлені до найближчого відділення швидкої поїздом.

 

 

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