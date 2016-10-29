Соревнования по кросфиту среди людей с инвалидностью и бойцов АТО стартуют в Днепре

В соревнованиях примут участие 25 человек с ограниченными физическими возможностями, в том числе - и бойцы АТО.

К соревнованиям участники готовились больше двух месяцев - занимались с профессиональными тренерами по специальной программе. Во время соревнований участники подниматься по канату и на турнике, будут отжиматься от пола и тому подобное.

Соревнования пройдут на СК "Метеор", начало - 13:00.