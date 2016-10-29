Соревнования по кросфиту среди людей с инвалидностью и бойцов АТО стартуют в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Днепре сегодня состоятся Игры Героев - соревнования по кросфиту для людей с инвалидностью и бойцов, которые получили ранения в зоне АТО, информирует УНН-Центр.
В соревнованиях примут участие 25 человек с ограниченными физическими возможностями, в том числе - и бойцы АТО.
К соревнованиям участники готовились больше двух месяцев - занимались с профессиональными тренерами по специальной программе. Во время соревнований участники подниматься по канату и на турнике, будут отжиматься от пола и тому подобное.
Соревнования пройдут на СК "Метеор", начало - 13:00.