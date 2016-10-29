Змагання із кросфіту серед людей з інвалідністю та бійців АТО стартують у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Дніпрі сьогодні відбудуться Ігри Героїв — змагання з кросфіту для людей з інвалідністю і бійців, які отримали поранення в зоні АТО, інформує УНН-Центр.
У змаганнях візьмуть участь 25 людей з обмеженими фізичними можливостями, серед них — і бійці АТО.
До змагань учасники готувалися більше двох місяців — займалися з професійними тренерами за спеціальною програмою. Під час змагань учасники підійматимуться по канату та на турніку, віджиматимуться від підлоги тощо.
Змагання пройдуть на СК “Метеор”, початок − 13:00.