Злоумышленник убил мать и дочь в Одесской области из-за мести
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Работники полиции продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств жестокой расправы над женщиной и ребенком в Овидиополе Одесской области. Уже установлено, что причиной трагедии стала месть. Об этом проинформировали в ГУНП в Одесской области, сообщает УНН.
Напомним, что 29 декабря по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С целью задержания особо опасного преступника в действие был введен оперативный план "Сирена", на поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии.
В результате проведения спецоперации 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от пгт Овидиополь. В течение ночи он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.
Задержанного допрашивали в Овидиопольском отделе полиции. По его словам, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу.
Как сообщал УНН, овидиопольский "мясник" в Одесской области пошел на убийство осознано, сам он имеет жену и ребенка .