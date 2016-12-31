Зловмисник вбив матір та доньку на Одещині через помсту

Нагадаємо, що 29 грудня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у с.м.т. Овідіополь. Під час перевірки зазначеної інформації в одній із кімнат був виявлений обгорілий жіночий труп, в іншій — тіло дитини. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З метою затримання особливо небезпечного злочинця в дію було введено оперативний план “Сирена”, на пошуки чоловіка був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції, а також придані сили Нацгвардії.

У результаті проведення спецоперації 31-річного зловмисника затримали протягом доби в посадці неподалік від с.м.т. Овідіополь. Протягом ночі він переховувався від поліції в одному з будинків дачного кооперативу в Овідіопольському районі.

Затриманого допитували в Овідіопольському відділі поліції. За його словами, злочин він скоїв через помсту та мав намір залякати всю Одесу.

Як повідомляв УНН, овідіопольський "різник" на Одещині пішов на вбивство усвідомленно, сам він має дружину і дитину.