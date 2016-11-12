Злоумышленник расстрелял из пистолета жителя Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Злоумышленник расстрелял из пистолета жителя Шполянского района Черкасской области и, выбросив пистолет, убежал скрываться в другой город области, передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации в Черкасской области.
Информация об убийстве поступила в полицию Шполянского района. Работая на месте происшествия оперативники установили, что убийство совершил ранее судимый 27-летний житель соседнего села.
Отрабатывая родных и близких подозреваемого, полицейские выяснили, что злоумышленник находится в городе Смела и имеет при себе боевую гранату, которую угрожал применить при попытке его задержания.
Полицейские в течение нескольких часов установили место его нахождения и разработали операцию по его задержанию. Сложность операции заключалась в том, что подозреваемый постоянно находился в людных местах, где от его действий могли пострадать граждане.
Проведенными оперативными мероприятиями полицейским выманили вооруженного злоумышленника в безлюдное место, где он был задержан.
Оружие и вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы. После поступления заключения эксперта будет решаться вопрос об открытии еще ряда уголовных производств.