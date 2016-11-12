Зловмисник розстріляв з пістолета жителя Черкащини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зловмисник розстріляв з пістолета жителя Шполянського району Черкащини і, викинувши пістолет, втік переховуватись до іншого міста області, передає УНН з посиланням на сектор комунікації в Черкаській області.
Інформація про вбивство надійшла до поліції Шполянського району. Працюючи на місці події оперативники встановили, що вбивство скоїв раніше судимий 27-річний житель сусіднього села.
Відпрацьовуючи рідних та близьких підозрюваного, поліцейські з’ясували, що зловмисник перебуває в місті Сміла та має при собі бойову гранату, яку погрожував застосувати при спробі його затримання.
Поліцейські протягом декількох годин встановили місце його знаходження та розробили операцію з його затримання. Складність операції полягала в тому, що підозрюваний постійно перебував в людних місцях, де від його дій могли постраждати громадяни.
Проведеними оперативними заходами поліцейським виманили озброєного зловмисника в безлюдне місце, де його було затримано.
Зброя та речові докази вилучено та направлено на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі. Після надходження висновків експерта буде вирішуватися питання про відкриття ще низки кримінальних проваджень.