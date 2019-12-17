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Злоумышленник сообщил о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса

Злоумышленник сообщил о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киевской области не подтвердились сообщения о заминировании международного аэропорта "Борисполь" и движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, за сутки к полицейским области поступило два анонимных сообщения о заминировании международного аэропорта "Борисполь", и о движении колонны техники со взрывчаткой по трасте Киев-Одесса в сторону столицы.

К счастью, оба вышеупомянутых сообщений подтверждения не нашли.

"Практически каждый день к правоохранителям поступают подобные анонимные заявления о взрывных устройствах в торговых центрах, поездах, транспортных средствах, культурных и образовательных учреждениях, больницах и др. На каждое из таких сообщений полиция реагирует соответствующим образом: проводится еквакуация общественности, для осмотра места событий привлекают взрывотехническое и кинологическое подразделения полиции, совместно с правоохранителями работают сотрудники ГСЧС и медики", - отметили в полиции.

В отделе коммуникации добавили, что в целом, с начала года в полицию области поступило 170 сообщений о заминировании объектов, открыто 54 уголовных производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Напомним, во Львове из сообщения о заминировании аэропорта эвакуировали сотни человек.

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