Зловмисник повідомив про рух колони техніки із вибухівкою по трасті Київ-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Київщині не підтвердились повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Бориспіль" та рух колони техніки із вибухівкою по трасті Київ-Одеса. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
Так, за добу до поліцейських області надійшло два анонімних повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", та про рух колони техніки із вибухівкою по трасті Київ-Одеса в бік столиці.
На щастя, обидва з вищезазначених повідомлень підтвердження не знайшли.
"Чи не щодня до правоохоронців надходять подібні анонімні заяви про вибухові пристрої у торгівельних центрах, потягах, транспортних засобах, культурних та освітніх закладах, лікарнях тощо. На кожне з таких повідомлень поліція реагує відповідним чином: проводиться еквакуація громадськості, для огляду місця подій залучають вибухотехнічний та кінологічний підрозділи поліції, спільно з правоохоронцями працюють співробітники ДСНС та медики", - зазначили в поліції.
У відділі комунікації додали, що загалом, із початку року до поліції області надійшло 170 повідомлень про замінування об’єктів, відкрито 54 кримінальних провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.
Нагадаємо, у Львові через повідомлення про замінування аеропорту евакуювали сто людей.