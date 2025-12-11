$42.280.10
Злоупотребление международными средствами и согласованные списки: допрос Жернакова прокомментировал глава парламентской ВСК

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Сергей Власенко рассказал об итогах допроса Михаила Жернакова, исполнительного директора ОО Фундация DEJURE. Комиссия изучала обвинения относительно возможного влияния Жернакова на формирование состава Общественного совета добропорядочности и злоупотребления средствами международной помощи.

Глава парламентской Временной следственной комиссии по вопросам проверки коррупции в правоохранительной и судебной системах Сергей Власенко озвучил выводы допроса исполнительного директора ОО Фундация DEJURE Михаила Жернакова, сообщает УНН.

В своем Facebook Власенко отметил, что комиссия рассмотрела обвинения, озвученные ранее представителями общественного сектора относительно возможного влияния Жернакова на формирование состава Общественного совета добропорядочности (ОСД), возможных злоупотреблений средствами международной технической помощи и вмешательства в процесс избрания членов ОСД четвертого созыва. Также изучался вопрос распространения среди участников собрания списков с пометками рекомендаций, за кого голосовать.

По данным ВСК, Фундация DEJURE и связанные с ней организации могли получить контроль над 13 из 19 членов ОСД в результате этих процессов. В комиссии отмечают, что ОСД играет ключевую роль в оценке кандидатов на должности судей, а ее выводы существенно влияют на формирование судейского корпуса.

"Эти люди (члены ОСД) сильно влияют на состав судейского корпуса, который мы с вами как граждане Украины получаем. И чтобы независимо оценивать "добропорядочность" кандидатов в судьи, эти члены ОСД должны быть независимыми, профессиональными и беспристрастными", - отметил Власенко.

Ключевые тезисы, которые, по словам народного депутата - главы ВСК Власенко, прозвучали во время допроса:

1. Финансирование членов ОСД. Жернаков подтвердил, что DEJURE осуществляла выборочные выплаты отдельным членам ОСД третьего и четвертого состава "работу, связанную с деятельностью совета", несмотря на то, что законом эта деятельность определена как неоплачиваемая. Критерии отбора он не объяснил.

2. Процесс формирования состава ОСД. Жернаков не смог предоставить четких объяснений относительно принципов отбора кандидатов, которых его организация и партнерские ОО делегировали в состав совета.

3. Предварительная согласованность списков. По словам Жернакова, списки кандидатов с пометками относительно голосования действительно согласовывались заранее. И он считает эту практику приемлемой.

4. Грант на секретариат ОСД. Жернаков подтвердил наличие гранта, полученного для формирования секретариата ОСД, который не был использован вовремя.

5. Влияние связанных ОО. Три общественные организации, руководители которых входят в органы управления DEJURE, вместе провели 13 кандидатов из 19, то есть абсолютное большинство, которое может принимать нужные решения.

6. Финансовые переводы на ФЛП. Жернаков признал, что перечислял средства международных партнеров на собственный ФЛП, хотя изначально это отрицал.

7. Меморандум между ОСД и DEJURE. Жернаков подтвердил инициирование документа, который предусматривает особый формат сотрудничества с ОСД. Его подписали 13 членов совета, среди которых, по информации ВСК, девять получали выплаты от организации Жернакова.

8. Оценка изменений в судебной системе. На вопрос об улучшении работы судов за последние годы Жернаков конкретного ответа не дал.

Глава ВСК подытожил, что услышанное вызывает серьезное беспокойство, учитывая влияние Общественного совета добропорядочности на отбор будущих судей и необходимость обеспечения независимости и беспристрастности членов совета.

Жернаков, в свою очередь, все обвинения в возможных махинациях отвергает и заявляет, что сейчас ОСД участвует в "историческом наборе" 550 судей в апелляционные суды.

Напомним

Процесс избрания судей в апелляционные суды также сопровождается громким скандалом. В Верховный суд подано по меньшей мере 70 исков из-за вероятных махинаций Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время конкурса. Поводом стала процедура, по которой ВККС выбирал судей. Участники утверждают, что конкурс прошел непрозрачно, выиграли его приближенные к ВККС и ВСП судьи, а проверка работ происходила вне электронной системы. В частности, победил в конкурсе помощник председателя ВККС, члена экзаменационной комиссии, Руслан Раимов, который до 2019 года жил и работал в россии, а при попытке трудоустроиться в Офис Генпрокурора был признан недобросовестным. 

Председатель ВККС Андрей Пасечник во время допроса парламентской ВСК подтвердил, что работы кандидатов он проверял дома, предварительно распечатав их. После проверки, по его словам, все работы он сжег. По этим фактам открыто уголовное производство

В экспертной среде тем временем обсуждается отсутствие законодательно закрепленных критериев "добропорядочности" и манипуляции, связанные с этим. Также определяющим является соответствие добропорядочности тех лиц, которые проводят конкурсы на добропорядочность.

"Как мы можем ожидать честного, беспристрастного и профессионального отбора судей, если делегирование в ОСД осуществляют лица, которые сами демонстрируют поведение, несовместимое с базовыми стандартами уважения, добропорядочности и ответственности?

Механизм, созданный в 2016 году как инструмент очищения судебной системы, сегодня рискует быть дискредитированным теми, кто, вместо добропорядочности, демонстрирует пренебрежение и откровенное неуважение к государственным институтам и представителям народа.

ОСД должна быть символом профессионализма, этичности и гражданской зрелости. Но если люди, причастные к ее формированию, публично демонстрируют противоположное - это уже не отдельный инцидент, а вызов для всей системы построения справедливого судопроизводства", - отмечает адвокат Дмитрий Бузанов.

Лилия Подоляк

