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Воры похитили Mercedes Vito и покинули его после ДТП

Киев • УНН

 • 12272 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Краматорске на территории одного из гаражного кооператива трое мужчин похищали из гаражей автомобили, автомобильные детали и другое имущество. Один из похищенных автомобилей воры оставили после ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на краматорский отдел полиции Донецкой области.

Воры похитили Mercedes Vito и покинули его после ДТП

"В середине марта в Краматорское отделение полиции поступило 3 сообщения о краже инструментов из гаражей. Все три факта были совершены на территории одного авто-гаражного кооператива. В тот же день сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых. Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте 20-28 лет отжимали ворота гаражей и проникали внутрь. Добычей похитителей становились инструменты, автомобильные детали и другое имущество", - говорится в сообщении.

Правоохранителями вещественные доказательства изъяты.

Следователями была доказана причастность сообщников к похищению двух автомобилей.

"Не меняя способов проникновения,мужчины угнали автомобиль ВАЗ-21061. К сожалению, найти удалось только его отдельные части, ведь автомобиль был разобран. А вот похищенный 5 марта Mercedes Vito было обнаружено сразу брошенным после ДТП", - добавили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в похищении автотранспорта (ст. 289 Уголовного кодекса Украины) и кражах, соединенных с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 185). Правоохранители проверяют причастность подозреваемых еще к около 10 краж из гаражей.

Напомним, за январь 2019 года в Украине зарегистрировано более 100 уголовных правонарушений о незаконном завладении транспортными средствами путем кражи.

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