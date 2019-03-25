Злодії викрали Mercedes Vito і покинули його після ДТП

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Краматорську на території одного з гаражного кооперативу троє чоловіків викрадали з гаражів автомобілі, автомобільні деталі та інше майно. Один з викрадених автомобілів злодії покинули після ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на краматорський відділ поліції Донецької області.