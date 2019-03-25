Злодії викрали Mercedes Vito і покинули його після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Краматорську на території одного з гаражного кооперативу троє чоловіків викрадали з гаражів автомобілі, автомобільні деталі та інше майно. Один з викрадених автомобілів злодії покинули після ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на краматорський відділ поліції Донецької області.
“В середині березня до Краматорського відділу поліції надійшло 3 повідомлення про крадіжку інструментів з гаражів. Всі три факти були вчинені на території одного авто-гаражного кооперативу. Того ж дня співробітники кримінальної поліції встановили та затримали підозрюваних. Поліцейські з’ясували, що троє чоловіків віком 20-28 років віджимали ворота гаражів та проникали всередину. Здобиччю викрадачів ставали інструменти, автомобільні деталі та інше майно”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями речові докази вилучені.
Слідчими була доведена причетність спільників до викрадення двох автомобілів.
“Не змінюючи спосіб проникнення, молодики угнали автомобіль ВАЗ-21061. На жаль, знайти вдалось лише його окремі частини, адже автомобіль було розібрано. А от викрадений 5 березня MercedesVito було виявлено одразу покинутим після дорожньо-транспортної пригоди”, — додали у поліції.
Триває досудове розслідування.
Зловмисникам повідомлено про підозру у викраденні автотранспорту (ст. 289 Кримінального кодексу України) та крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185). Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних ще до близько 10 крадіжок з гаражів.
Нагадаємо, за січень 2019 року в Україні зареєстровано понад 100 кримінальних правопорушень про незаконне заволодіння транспортними засобами шляхом крадіжки.