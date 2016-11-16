Преступника, который забил до смерти знакомого, задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фастовские полицейские задержали преступника, который в нетрезвом состоянии забил до смерти знакомого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Полицейские установили, что конфликт 49-летнего местного жителя и его односельчанина перерос в драку. Подозреваемый ударил своего знакомого стулом по голове. От полученных травм пострадавший мужчина через несколько дней умер в больнице.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Подозреваемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.