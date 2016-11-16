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15 марта, 19:03 • 111310 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155441 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130841 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 108933 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103604 просмотра

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Преступника, который забил до смерти знакомого, задержали в Киевской области

Преступника, который забил до смерти знакомого, задержали в Киевской области

Киев • УНН

 • 7657 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Фастовские полицейские задержали преступника, который в нетрезвом состоянии забил до смерти знакомого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские установили, что конфликт 49-летнего местного жителя и его односельчанина перерос в драку. Подозреваемый ударил своего знакомого стулом по голове. От полученных травм пострадавший мужчина через несколько дней умер в больнице.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Подозреваемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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