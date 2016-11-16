Злочинця, який забив до смерті знайомого, затримали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Фастівські поліцейські затримали злочинця, який напідпитку забив до смерті знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Поліцейські встановили, що конфлікт 49-річного місцевого жителя і його односельчанина переріс в бійку. Підозрюваний вдарив свого знайомого стільцем по голові. Від отриманих травм постраждалий чоловік через кілька днів помер у лікарні.
Зловмисника затримано у порядку ст.208 КПК України. Наразі йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.