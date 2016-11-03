Преступников, которые переправляли через границу нелегалов, арестовали на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Волыни пресечена деятельность организованной преступной группы, которая незаконно переправляла мигрантов через государственную границу Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Установлено, что злоумышленники в октябре текущего года переправили из Украины в Республику Польша двумя группами 8 нелегальных мигрантов.
Сегодня, 3 ноября 2016 года, двум гражданам Гвинеи и одному волынянину объявлено подозрение в совершении незаконной переправки лиц через государственную границу организованной группой из корыстных побуждений (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.