Преступников, которые переправляли через границу нелегалов, арестовали на Волыни

Установлено, что злоумышленники в октябре текущего года переправили из Украины в Республику Польша двумя группами 8 нелегальных мигрантов.

Сегодня, 3 ноября 2016 года, двум гражданам Гвинеи и одному волынянину объявлено подозрение в совершении незаконной переправки лиц через государственную границу организованной группой из корыстных побуждений (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.