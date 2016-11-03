Злочинців, які переправляли через кордон нелегалів, заарештували на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Волині припинено діяльність організованої злочинної групи, яка незаконно переправляла мігрантів через державний кордон України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Установлено, що зловмисники в жовтні поточного року переправили з України у Республіку Польща двома групами 8 нелегальних мігрантів.
Сьогодні, 3 листопада 2016 року, двом громадянам Гвінеї та одному волинянину оголошено підозру у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон організованою групою з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).
Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини вчинення злочинів.