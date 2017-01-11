Преступную схему А.Онищенко ликвидировано - глава НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Преступная схема группировки Александра Онищенко ликвидирована решениями судов, которые уже вступили в силу. Об этом сегодня в эфире "5 канала" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН.
А.Сытник рассказал, что в преступной схеме Александра Онищенко использовались три совместных деятельности.
"Они решению судов ликвидированы, решения судов вступили в силу. Тот газ, который раньше шел через эти непрозрачные схемы, сейчас идет на реальный сектор экономики ", - рассказал он.
"За три года до арестов от этой деятельности" Укргаздобыча "получила 25 млн гривен прибыли, а за четыре месяца после ликвидации схемы - 162 миллиона", - привел данные глава НАБУ.