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Преступную схему А.Онищенко ликвидировано - глава НАБУ

Преступную схему А.Онищенко ликвидировано - глава НАБУ

Киев • УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Преступная схема группировки Александра Онищенко ликвидирована решениями судов, которые уже вступили в силу. Об этом сегодня в эфире "5 канала" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН.

А.Сытник рассказал, что в преступной схеме Александра Онищенко использовались три совместных деятельности.

"Они решению судов ликвидированы, решения судов вступили в силу. Тот газ, который раньше шел через эти непрозрачные схемы, сейчас идет на реальный сектор экономики ", - рассказал он.

"За три года до арестов от этой деятельности" Укргаздобыча "получила 25 млн гривен прибыли, а за четыре месяца после ликвидации схемы - 162 миллиона", - привел данные глава НАБУ.

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