Злочинну схему О.Онищенка ліквідовано – голова НАБУ

А.Ситник розповів, що в злочинній схемі Олександра Онищенка використовувалося три спільні діяльності.

“Вони рішенням судів ліквідовані, рішення судів набрали чинності. Той газ, який раніше йшов через ці непрозорі схеми, зараз іде на реальний сектор економіки”, — розповів він.

“За три роки перед арештами від цієї діяльності „Укргазвидобування“ отримало 25 мільйонів гривень прибутку, а за чотири місяці після ліквідації схеми — 162 мільйони”, — навів дані голова НАБУ.