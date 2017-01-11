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Злочинну схему О.Онищенка ліквідовано – голова НАБУ

Злочинну схему О.Онищенка ліквідовано – голова НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Злочинна схема угрупування Олександра Онищенка ліквідована рішеннями судів, які вже набрали чинності. Про це сьогодні в ефірі “5 Каналу” заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає УНН.

А.Ситник розповів, що в злочинній схемі Олександра Онищенка використовувалося три спільні діяльності.

“Вони рішенням судів ліквідовані, рішення судів набрали чинності. Той газ, який раніше йшов через ці непрозорі схеми, зараз іде на реальний сектор економіки”, — розповів він.

“За три роки перед арештами від цієї діяльності „Укргазвидобування“ отримало 25 мільйонів гривень прибутку, а за чотири місяці після ліквідації схеми — 162 мільйони”, — навів дані голова НАБУ.

Українські Національні Новини

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