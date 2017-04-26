Преступную группу на Житомирщине будут судить за сбыт наркотиков

В отношении группы лиц в составе шести человек пока закончено досудебное расследование и утвержден обвинительный акт по факту совершения организованной преступной группой ряда особо тяжких преступлений, в частности, сбыта особо опасных наркотических средств и прекурсоров.

Эта преступная группа в течение года сбывала ацетилированный опий на территории Житомирской обл.

“Преступную деятельность организованной группы квалифицировали по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.3 ст.311 (незаконное приобретение, хранение , перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины. Досудебное расследование проводило следственное управление Главного управления Нацполиции Украины в области. В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу. ”, - сообщают в прокуратуре.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 апреля СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров .