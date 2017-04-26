Преступную группу на Житомирщине будут судить за сбыт наркотиков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39649 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102125 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156052 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116302 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116380 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112478 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104210 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153470 просмотра

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Преступную группу на Житомирщине будут судить за сбыт наркотиков

Преступную группу на Житомирщине будут судить за сбыт наркотиков

Киев  •  УНН

 • 9382 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Преступную группу будут судить за сбыт особо опасных наркотиков в Житомирской обл., сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

В отношении группы лиц в составе шести человек пока закончено досудебное расследование и утвержден обвинительный акт по факту совершения организованной преступной группой ряда особо тяжких преступлений, в частности, сбыта особо опасных наркотических средств и прекурсоров.

Эта преступная группа в течение года сбывала ацетилированный опий на территории Житомирской обл.

“Преступную деятельность организованной группы квалифицировали по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.3 ст.311 (незаконное приобретение, хранение , перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины. Досудебное расследование проводило следственное управление Главного управления Нацполиции Украины в области. В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу. ”, - сообщают в прокуратуре.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 апреля СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров .

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