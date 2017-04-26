Злочинну групу на Житомирщині судитимуть за збут наркотиків
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Злочинну групу судитимуть за збут особливо небезпечних наркотиків на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Стосовно групи осіб у складі шести чоловік наразі закінчено досудове розслідування та затверджено обвинувальний акт за фактом скоєння організованою злочинною групою низки особливо тяжких злочинів, зокрема, збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та прекурсорів.
Ця злочинна група протягом року збувала ацетильований опій на території Вінницької та Житомирської обл.
“Злочинну діяльність організованої групи кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.3 ст.311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.
Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції України в області. На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.”, — повідомляють у прокуратурі.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, 25 квітня СБУ на Закарпатті затримала банду наркодилерів.