Нищета растет: 67% украинцев считают себя бедными, а только 1% средним классом. Так ли это?

Государственная статистика Украины обнародовала данные отчета, в котором украинцы дают оценку своему благосостоянию. 67,1% украинцев относят себя к категории бедных, только 1% – к представителям среднего класса. УНН разбирался, на самом ли деле уровень бедности настолько высокий в стране, и что планирует с этим делать власть.

По всем ударил карантин

Согласно отчету, к представителям среднего класса себя относят 1% украинцев, к категории небедных, но еще не представителей среднего класса – 31,9%, в бедных – 67,1%. При этом, в категории "состоятельных" стоит прочерк, то есть к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

Экономист Александр Савченко называет такие показатели справедливыми.

"Я писал еще несколько лет назад, что около 60% людей в стране бедных, 30% условно бедных и менее 1% богатых. В принципе оценка людей совпадает с мировыми стандартами. Доход на одного члена семье в Европе сейчас около 1500 долларов, в Украине это около12-15 тысяч гривен на одного человека. Покупательская способность гривны выше, чем по официальному курсу, поэтому люди адекватно оценивают свое состояние", – рассказывает он.

Однако в ответе на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% опрошенных назвали сумму свыше 22 тысяч гривен в месяц. В отчете также говорится, что только 1,6% украинцев считают, что за прошлый год их материальное положение улучшилось, 4,4% – скорее улучшилось, 43,6% – осталось без изменений, 29,2% – скорее ухудшилось, 21,2% – ухудшилось.

По словам экспертов, жесткий карантин в прошлом году хоть и ударил по доходам граждан, но в более мягкой форме за счет теневой экономики.

"Осенний карантин значительно меньше повлиял на нас. По наблюдениям, он имел меньшее негативное влияние. Люди уже знали, как себя вести, что можно, а что нет. Собственно, второй карантин был менее жестким, чем первый. Интересно, что после первого карантина больше всего выросла бедность в больших городах. Она была ниже, чем в селах, но рост был наибольшим. Ведь карантинные требования серьезнее придерживались в крупных городах. Если в городе магазин закрывался, то он действительно работал: со стороны людей никто не пропускал. Аналогичная ситуация с ресторанами, гостиницами и тому подобное. Где-то, может, немножко и работало, но это не было массовым явлением. В маленьких городах и селах – карантинных требований не всегда соблюдались", – поясняет директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

При этом аналитики говорят, что нельзя считать уровень бедности по доходам в большом городе и регионах – это разный минимум в том же в Киеве и Львове. Черта бедности – это, грубо говоря, прожиточный минимум чуть более 4000 гривен на человека в месяц. По таким показателям у нас треть бедного населения.

Тарас Козак, инвестиционный банкир рассказывает, что есть объективные и субъективные показатели бедности страны. Официальный показатель бедности — ВВП на душу населения, по последним данным это около 4000 долларов на одного украинца по сравнению с европейскими странами это в десятки раз меньше, например, в Польше – это около 20 000 долларов, а в США около 50 000 долларов на душу населения.

"Но если смотреть субъективно, то не так все плохо, потому что в Украине гораздо дешевле товары, услуги и стоимость жизни. Есть такой показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) здесь уже показатели Украины значительно лучше – здесь где-то около 16 000 долларов на человека. В том же индексе бигмака – это немного игрушечный показатель, но в целом он дает показатель, гривна у нас занижена в несколько раз, если бы мы жили с такими расходами как в США, то курс гривны был бы около 9 гривен за доллар", – говорит Козак.

Весной этого года вице-спикер Елена Кондратюк сообщила, что исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада ставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года", – говорила она. Кондратюк напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

Опрошенные экономисты не видят сейчас тех шагов от власти, которые приведут к кардинальному изменению ситуации. Несмотря на то, что в Украине, согласно данным Госстата, средняя зарплата за июнь достигла 14 313 гривен, а это на 6% выше майской зарплаты и составляет около 530 долларов, по европейским меркам, это крайне мало. УНН уже подробно рассказывал о ситуации на рынке труда, когда предложение превышает спрос и все больше украинцев выбирают работу за границей, так как украинский работодатель не может конкурировать с европейскими работодателями.

О том, что в ближайшее время украинцы не ждут кардинальных перемен, свидетельствуют опросы. Только 7,1% украинцев считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится. 47,4% – считают, что материальное положение останется без изменений, 44,3% – ухудшится, а 1,2% – затруднились ответить по прогнозу по материальному состоянию.

Пошли брать в долг

Несмотря на то, что украинцы описывают свое благосостояние как "бедность", активность на рынке недвижимости и в банковской сфере показывает, что не все так плохо. Банковский сектор во втором квартале 2021 года значительно ускорил рост кредитования, в частности в корпоративном, ипотечном и потребительском сегментах.

В Национальном банке рассказывают, что в июне 2021 года рост чистых гривневых банковских кредитов населению ускорился до 24% по сравнению с июнем 2020 года. А кредиты на недвижимость растут быстрее – на 42% на чистой основе. Основу портфеля формирует необеспеченное потребительское кредитование, одновременно ряд банков активно наращивает объемы ипотечных портфелей. "Сейчас проникновение ипотеки в ВВП составляет менее 1%, а доля ипотечного кредитования в общем объеме чистого кредитного портфеля банков в гривне незначительна (7%), поэтому высокие темпы роста ипотеки могут удерживаться длительное время, у нее есть значительный потенциал, в частности учитывая на государственную поддержку",– сообщили в НБУ.

Растет спрос и на недвижимость. К примеру, после снятия ограничительных мер, введенных в связи с COVID-19 (летом 2020 года), заключили в среднем на 30% больше сделок купли-продажи загородной недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года, а спрос в целом вырос на 65%.

"Украинцы привыкли жаловаться, что все у нас плохо, привыкли жить в агрессивных государствах, как СССР, и мы привыкли подсознательно занижать свой уровень жизни. Посмотреть на количество хороших автомобилей, посмотреть с какой скоростью раскупают недвижимость, средняя зарплата растет на сегодня это уже 500 долларов, посмотреть показатель теневой экономики – все эти показатели свидетельствуют, что украинцы занижают свой уровень жизни и жалуются, а реально живут лучше, чем говорят в соцопросах", – рассказывает Козак.

Еще один показатель – объем продажи населением валюты. В июле 2021 года вырос до 2,07 млрд долларов, тогда как покупка увеличилась до 1,78 млрд долларов. Согласно данным НБУ оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики. При этом продажа безналичной валюты населением в июле составила 378,8 млн долларов, а покупка – 325,89 млн долларов.

Экономист Савченко шутит, что в Украине есть три уровня бедности: нет денег, совсем нет денег, и меняю доллары. Также он добавляет, что украинцы все больше разочаровываются наличных долларах и евро как в средствах накопления. Мировая инфляция в долларах и евро заставляет продавать иностранную валюту.

Инвестиционный банкир также это объясняет огромными объемами переводов родственников из-за рубежа.

"В прошлом году это было около 12 млрд долларов, в этом году ожидается около 13 млрд долларов, которые работники переведут своим семьям в Украине. Поэтому уже семьи меняют валюту, чтобы использовать эти средства, в том числе, чтобы гасить кредиты, которые берут. Эти два фактора куда важнее, чем говорить, что украинцы продают последнее" – резюмирует Козак.