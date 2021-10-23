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Звездный американский баскетболист Суперлиги изъявил желание выступать за Украину

Киев • УНН

 • 19946 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Американский баскетболист клуба украинской Суперлиги "Прометея" - Д'Анджело Харрисон, изъявил желание выступать за сборную Украины, передает УНН со ссылкой на страницу президента "Прометея" Владимира Дубинского в Facebook.

Звездный американский баскетболист Суперлиги изъявил желание выступать за Украину

Цитата

Один из лучших бомбардиров бывшего сезона итальянской Серии А и Лиги чемпионов ФИБА выразил желание стать натурализованным игроком "желто-голубой" сборной.

"Пару слов о Д'Анджело Харрисона. Мы встречались с ним буквально за несколько дней до отъезда в Одессу, и он выразил огромное желание получить украинский паспорт и выступать за сборную Украины, если это заинтересует тренерский состав сборной.

Было очень приятно это слышать, и он реально горит этим желанием, и его американский агент подтвердил это нашему клубу. Эта его позиция была донесена до руководства ФБУ, и сейчас начинается работа с агентом Д'Анджело. Уверен, это реально усилило бы нашу сборную и это выбор может быть хорошим", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Справка

Харрисон присоединился к "Прометею" прошлым летом. Ранее американец выступал за турецкий "Ушак", итальянский "Бриндизи", израильские "Маккаби" и "Хапоэль", российский "Енисей" и французский "Ле-Портель".

В текущем сезоне Харрисон провел шесть матчей в украинской Суперлиге. В среднем за игру американец набирает 21,8 очка, делает 4,7 подбора и 3,0 передачи.

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