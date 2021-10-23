Зірковий американський баскетболіст Суперліги виявив бажання виступати за Україну

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Один із найкращих бомбардирів колишнього сезону італійської Серії А та Ліги чемпіонів ФІБА виразив велике бажання стати натуралізованим гравцем "жовто-блакитної" збірної.

"Пару слів про Д'Анджело Харрісона. Ми зустрічалися з ним буквально за кілька днів до від'їзду до Одеси, і він висловив величезне бажання отримати український паспорт і виступати за збірну України, якщо це зацікавить тренерський склад збірної.

Було дуже приємно це чути, і він реально горить цим бажанням, і його американський агент підтвердив це нашому клубу. Ця його позиція була донесена до керівництва ФБУ, і зараз починається робота з агентом Д'Анджело. Упевнений, це реально підсилило би нашу збірну і це вибір може бути хорошим", - написав Дубинський на своїй сторінці у Facebook.

Довідка

Харрісон приєднався до "Прометею" минулого літа. Раніше американець виступав за турецький "Ушак", італійський "Бріндізі", ізраїльські "Маккабі" і "Хапоель", російський "Єнісей" і французький "Ле-Портель".

У поточному сезоні Харрісон провів шість матчів в українській Суперлізі. В середньому за гру американець набирає 21,8 очка, робить 4,7 підбирання і 3,0 передачі.