Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов турецкого гранда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины и “Манчестер Сити” Александр Зинченко заинтересовал турецкий “Фенербахче”, сообщает УНН со ссылкой на ресурс “Fanatik”.
По информации издания, турецкий клуб готовит трансфер футболиста украинской сборной уже будущей зимой. Кроме того, “канарейки” имеют целью предложить игроку выступления на регулярной основе, чего украинцу не хватает в коллективе Гвардиолы.
Стоит отметить, что в этом сезоне украинец провел лишь 4 матча за “Манчестер Сити”. Контракт игрока действует до лета 2020 года.