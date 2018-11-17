Півзахисник збірної України потрапив до сфери інтересів турецького гранду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Півзахисник збірної України та “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко зацікавив турецький “Фенербахче”, повідомляє УНН із посиланням на ресурс “Fanatik”.
За інформацією видання, турецький клуб готує трансфер футболіста української збірної вже майбутньою зимою. Крім того, “канарки” мають на меті запропонувати гравцеві виступи на регулярній основі, чого українцю не вистачає у колективі Гвардіоли.
Варто відзначити, що у цьому сезоні українець провів лише 4 матчі за “Манчестер Сіті”. Контракт гравця діє до літа 2020 року.