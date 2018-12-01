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Зинченко получил травму в матче Английской Премьер-лиги

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В 14-м туре топового чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити” Александра Зинченко встретился на домашнем стадионе с “Борнмут”. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

Универсал сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и отыграл 54 минуты. После этого украинском заменили из-за травмы носа. Его же партнер по команде, экс-игрок “Шахтера” Фернандиньо, случайно ударил Зинченко локтем в лицо.

В первом тайме украинец начал голевую атаку подопечных Хосепа Гвардиолы. На 14-й минуте он отдал разрезную передачу на Лероя Сане. Удар последнего блокировали защитники “Борнмута”, однако на добивание успел Бернарду Силва.

Поединок завершился победой “горожан” со счетом 3:1.

Отметим, что сейчас, после 14-ти туров, лидер АПЛ имеет в активе 38 очков.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе своей команды в различных турнирах шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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