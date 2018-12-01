Зінченко отримав травму у матчі Англійської Прем'єр-ліги

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У 14-му турі топового чемпіонату Англії з футболу “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка зустрівся на домашньому стадіоні з “Борнмутом”. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.

Універсал збірної України вийшов на поле у стартовому складі й відіграв 54 хвилини. Після цього українця було замінено через травму носа. Його ж партнер по команді, екс-гравець “Шахтаря” Фернандіньо, випадково вдарив Зінченка ліктем в обличчя.

У першому таймі українець розпочав гольову атаку підопічних Хосепа Гвардіоли. На 14-й хвилині він віддав розрізну передачу на Лероя Сане. Удар останнього блокували захисники “Борнмута”, однак на добивання встиг Бернарду Сілва.

Поєдинок завершився перемогою “міщан” з рахунком 3:1.

Відзначимо, що наразі, після 14-ти турів, лідер АПЛ має в активі 38 очок.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі своєї команди в різних турнірах шість матчів, в яких відзначився однією результативною передачею.

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