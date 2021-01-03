Зинченко может продолжить карьеру в римском футбольном клубе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Римский "Лацио" заинтересован в кандидатуре украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на "Corriere Dello Sport".
"Орлы" могут предложить "горожанам" взять в аренду Зинченко с правом выкупа. Стоимость трансфера составит 20 млн евро.
Однако "Лацио" рассматривает и несколько других вариантов усиления состава, а именно Домагоя Брадарича из "Лилля" и Димитрия Каменовича с "Чукаричек".
Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл только в шести матчах "Сити" во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.