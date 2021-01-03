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Зінченко може продовжити кар'єру в римському футбольному клубі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13879 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Римський "Лаціо" зацікавлений в кандидатурі українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександрі Зінченкові, повідомляє УНН з посиланням на "Corriere Dello Sport".

Зінченко може продовжити кар'єру в римському футбольному клубі - ЗМІ

"Орли" можуть запропонувати "містянам" взяти в оренду Зінченка з правом викупу. Вартість трансферу сягне 20 млн євро.

Проте "Лаціо" розглядає і декілька інших варіантів підсилення складу, а саме Домагоя Брадаріча з "Лілля" і Димитрія Каменовіча з "Чукарічек".

Додамо, що у нинішньому сезоні Зінченко зіграв тільки в шести матчах "Сіті" у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

Українські Національні Новини

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