Зимняя сказка в социальных сетях: украинцы активно выкладывают фото заснеженной страны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В западной части страны в ночь с 12 на 13 ноября выпал снег. Украинцы активно начали выкладывать фото в социальные сети, пишет УНН.
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