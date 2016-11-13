Зимова казка в соціальних мережах: українці активно викладають фото засніженої країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У західній частині країни в ніч з 12 на 13 листопада випав сніг. Українці активно почали викладати фото у соціальні мережі, пише УНН.
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