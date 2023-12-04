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Зимние шины для "крошки" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 16:35  •  19531 просмотра

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Украинские солдаты в критически важном восточном регионе нуждаются в средствах на зимние шины для грузовиков, чтобы поддерживать жизненно важные линии снабжения.

Военным из 204 ОБТрО ВСУ, которые находятся на одном из самых горячих направлений на востоке страны, очень нужна наша с вами поддержка, передает УНН.

Ребята собирают на зимние шины для грузовика, который выполняет задачи по тыловому обеспечению. Эта "крошка" может подъехать к самой линии соприкосновения даже при самых сложных погодных условиях и привезти нашим защитникам самое необходимое, но для этого ей нужны зимние шины.

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Присоединяйтесь!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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