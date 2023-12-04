Зимние шины для "крошки" из тылового обеспечения: присоединяйтесь к сборам

Военным из 204 ОБТрО ВСУ, которые находятся на одном из самых горячих направлений на востоке страны, очень нужна наша с вами поддержка, передает УНН.

Ребята собирают на зимние шины для грузовика, который выполняет задачи по тыловому обеспечению. Эта "крошка" может подъехать к самой линии соприкосновения даже при самых сложных погодных условиях и привезти нашим защитникам самое необходимое, но для этого ей нужны зимние шины.

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