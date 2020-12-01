Зидан выразил удовлетворенность украинским голкипером Луниным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Французский наставник “Реала” Зинедин Зидан рассказал о ситуации с украинским голкипером Андреем Луниным в “Реале”, передает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.
Зидан сказал только положительные слова в адрес украинца, который должен быть готов, чтобы использовать свой шанс в будущем.
“Очень доволен Андреем. Он находится в динамике первой команды, хорошо тренируется и просто должен быть готов в любой момент сыграть и использовать свой шанс”, — отметил Зидан.
Добавим, Лунин в этом сезоне не провел ни одного матча за “Реал”.