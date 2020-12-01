Зидан выразил удовлетворенность украинским голкипером Луниным

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 14770 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 45882 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65612 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77983 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90331 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112579 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114283 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126240 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156172 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Зидан выразил удовлетворенность украинским голкипером Луниным

Зидан выразил удовлетворенность украинским голкипером Луниным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Французский наставник “Реала” Зинедин Зидан рассказал о ситуации с украинским голкипером Андреем Луниным в “Реале”, передает УНН со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

Зидан сказал только положительные слова в адрес украинца, который должен быть готов, чтобы использовать свой шанс в будущем.

“Очень доволен Андреем. Он находится в динамике первой команды, хорошо тренируется и просто должен быть готов в любой момент сыграть и использовать свой шанс”, — отметил Зидан.

Добавим, Лунин в этом сезоне не провел ни одного матча за “Реал”.

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