Зідан виразив задоволеність українським голкіпером Луніним

Зідан сказав лише позитивні слова на адресу українця, який має бути готовий аби використати свій шанс у майбутньому.

“Дуже задоволений Андрієм. Він знаходиться в динаміці першої команди, добре тренується і просто повинен бути готовий в будь-який момент зіграти і використовувати свій шанс”, — наголосив Зідан.

Додамо, Лунін цього сезону не провів жодного матчу за “Реал”.