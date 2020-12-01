Зідан виразив задоволеність українським голкіпером Луніним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Французький наставник “Реалу” Зінедін Зідан розповів про ситуацію з українським голкіпером Андрієм Луніним в “Реалі”, передає УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних”.
Зідан сказав лише позитивні слова на адресу українця, який має бути готовий аби використати свій шанс у майбутньому.
“Дуже задоволений Андрієм. Він знаходиться в динаміці першої команди, добре тренується і просто повинен бути готовий в будь-який момент зіграти і використовувати свій шанс”, — наголосив Зідан.
Додамо, Лунін цього сезону не провів жодного матчу за “Реал”.