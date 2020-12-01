Зидан назвал важным для "Реала" предстоящий поединок с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан провел предматчевую пресс-конференцию матча Лиги чемпионов с “Шахтером”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Француз считает, что у его команды проходит тяжелый сезон из-за травмы игроков.
“Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе — это большая честь”, — сказал Зидан.
Наставник также подчеркнул важность предстоящего поединка с “горняками”.
“Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Этот матч — самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день”, — сообщил коуч.
Добавим, в чемпионате Испании “Реал” занимает 4-е место с результатом в 5 выигрышей, 2 ничьих и трех поражениях.