Зідан назвав найважливішим для “Реалу” майбутній поєдинок із “Шахтарем”

Француз вважає, що у його команди проходить важкий сезон через травми гравців.

“Я бачу величезне бажання у наших гравців. У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають, кольори якого клубу вони захищають. Виступати в такому клубі — це велика честь”, — сказав Зідан.

Наставник також підкреслив важливість майбутнього поєдинку із “гірниками”.

“Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Цей матч — найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день”, — повідомив коуч.

Додамо, в чемпіонаті Іспанії “Реал” займає 4-те місце з результатом в 5 виграшів, 2 нічиїх та трьох поразках.