Журналисты УНН нашли баржу с контрабандными сигаретами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Баржа буксира "Параллель" с контрабандными сигаретами, которая получила повреждения из-за шторма в Черном море, села на мель и до сих пор стоит возле берега на пляже "Посейдон" под Одессой. Корреспонденты УНН побывали на месте происшествия и увидели баржу собственными глазами.
Так, сейчас на барже проводятся работы по откачке воды. Баржа сильно села на мель. Решается вопрос, как ее сдвинуть, так как к тому месту буксиры подойти не могут из-за морской косы. А подниматься на борт опасно из-за неустойчивой погоды. Баржа с грузом сейчас находится в районе Черноморска, а сам буксир – возле берега вблизи Одессы.
Отметим, что сигарет ни местные жители, ни ГПСУ, ни корреспонденты УНН не видели.
Кроме того, баржа во время шторма повредила причалы, столбы с камерами, краны для подъема лодок и по крайней мере одну лодку. Местами повреждения доходили до ворот, где расположены входы к причалам.
Напомним, все произошло во время шторма в Черном море, в районе Тендровской косы под Одессой, когда буксир "Параллель" получил повреждение корпуса. 19 ноября в море спасли экипаж буксира. Его подобрало судно заграничного следования, которое проходило рядом.
Впоследствии, во время проверки груза буксира, на барже нашли крупную партию сигарет без сопроводительных документов. В контрабанде обнаружили полителенови мешки с запечатанными пакетами пачек сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix. Это сигареты производства Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
В свою очередь, в ГПСУ объяснили: судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не нуждалось таможенно-пограничного оформления груза.
По этому факту управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.