Журналісти УНН знайшли баржу з контрабандними цигарками

Так, зараз на баржі проводяться роботи з відкачування води. Баржа сильно сіла на мілину. Вирішується питання, як її зрушити, тому що до того місця буксири підійти не можуть через морську косу. А підніматися на борт небезпечно через нестійку погоду. Баржа з вантажем зараз перебуває в районі Чорноморська, а сам буксир – біля берега поблизу Одеси.

Зазначимо, що цигарок ані місцеві жителі, ані ДПСУ, ані кореспонденти УНН не бачили.

Крім того, баржа під час шторму пошкодила причали, стовпи з камерами, крани для підйому човнів та принаймні один човен. Місцями пошкодження доходили аж до воріт, де розташовані входи до причалів.

Нагадаємо, все сталося під час шторму у Чорному морі, у районі Тендрівської коси під Одесою, коли буксир "Паралель" зазнав пошкодження корпусу. 19 листопада у морі врятували екіпаж буксиру. Його підібрало судно закордонного прямування, яке проходило поряд.

Згодом, під час перевірки вантажу буксиру, на баржі знайшли велику партію цигарок без супровідних документів. У контрабанді виявили політеленові мішки з запечатаними пакунками пачок цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix. Це цигарки виробництва Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У свою чергу, у ДПСУ пояснили: судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

За цим фактом управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.