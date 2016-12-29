Журналиста в РФ задержали за неповиновение полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Корреспондента российского телеканала "Дождь" Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ), передает УНН со ссылкой на телеканал.
Как отмечается, это произошло после съемок сюжета о вырубке парка Кусково.
Максимальное наказание по этой статье - административный арест на срок до 15 суток.
По предварительным данным, рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря.
Сейчас журналист находится в отделе внутренних дел "Вешняки" в Москве.
Указано, что в парке Кусково накануне началась вырубка деревьев, а территорию окружила полиция.
Парк планируется вырубить для строительства новой трассы. Активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.