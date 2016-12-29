Журналіста в РФ затримали за непокору поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кореспондента російського телеканалу "Дождь" Василя Полонського затримали за обвинуваченням у непокорі законному розпорядженню співробітника поліції (19.3 КОАП РФ), передає УНН з посиланням на телеканал.
Як зазначається, це сталося після зйомок сюжету про вирубку парку Кусково.
Максимальне покарання за цією статтею - адміністративний арешт на строк до 15 діб.
За попередніми даними, розгляд справи в суді призначено на 29 грудня.
Зараз журналіст перебуває у відділі внутрішніх справ "Вешняки" у Москві.
Вказано, що у парку Кусково напередодні почалася вирубка дерев, а територію оточила поліція.
Парк планується вирубати для будівництва нової траси. Активісти вважають, що проект будівництва не був узгоджений з місцевими жителями і погіршить екологічну ситуацію в районі.