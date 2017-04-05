Журналиста Н.Семену в Крыму пытаются посадить на 5 лет - И.Геращенко

"Как раз в эти дни проходит суд над украинским журналистом Николаем Семеной, это пожилой человек, которому более 60 лет, и его обвиняют в том, что он в своих даже не статьях, а в соцсетях он писал, что Крым - это Украина. Ему за это сейчас инкриминируют уголовное преступление и собираются дать 5 лет тюрьмы! Мы поднимаем вопросы журналистов на всех уровнях", - сказала И.Геращенко.

Напомним, дело в отношении Н.Семены было возбуждено весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Н.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу выражения взглядов".