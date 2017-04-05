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Журналіста М.Семену в Криму намагаються ув'язнити на 5 років - І.Геращенко

Журналіста М.Семену в Криму намагаються ув'язнити на 5 років - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 12186 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Криму російські правоохоронці намагаються ув'язнити на 5 років українського журналіста Миколу Семену, який писав у соцмережах, що Крим - це Україна. Про це на сьогоднішньому засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Як раз в ці дні відбувається суд над українським журналістом Миколою Семеною, це літня людина, якому більше 60 років, і його звинувачують у тому, що він у своїх навіть не статтях, а в соцмережах він писав, що Крим - це Україна. Йому за це зараз інкримінують кримінальний злочин і збираються дати 5 років тюрми! Ми піднімаємо питання журналістів на всіх рівнях", - сказала І.Геращенко.

Нагадаємо, справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на "свободу вираження поглядів".

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