Журналіста М.Семену в Криму намагаються ув'язнити на 5 років - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Криму російські правоохоронці намагаються ув'язнити на 5 років українського журналіста Миколу Семену, який писав у соцмережах, що Крим - це Україна. Про це на сьогоднішньому засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Як раз в ці дні відбувається суд над українським журналістом Миколою Семеною, це літня людина, якому більше 60 років, і його звинувачують у тому, що він у своїх навіть не статтях, а в соцмережах він писав, що Крим - це Україна. Йому за це зараз інкримінують кримінальний злочин і збираються дати 5 років тюрми! Ми піднімаємо питання журналістів на всіх рівнях", - сказала І.Геращенко.
Нагадаємо, справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на "свободу вираження поглядів".