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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 127708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137848 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 128202 просмотра

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Журналист Playboy подал в суд на Трампа

Журналист Playboy подал в суд на Трампа

Киев  •  УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик в телекомпании CNN Брайан Карем во вторник подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановку его постоянного пропуска, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, распространенное адвокатом журналиста Тедом Бутрус.

“Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой в федеральный окружной суд Вашингтона вынести постановление о немедленном возобновлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карем и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками в Конституцию США”, — говорится в заявлении.

В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позже в интервью The Washington Post он объяснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкойю, ранее занимавший должность заместителя помощника президента США Дональда Трампа. Однако сам Карем считает, что это “не является настоящей проблема”.

Как сообщал на прошлой неделе журнал The Hollywood Reporter, 9 августа Карем обжаловал решение властей, написав соответствующее письмо Гришему. 16 августа Карем узнал, что его просьба была отклонена.

В начале августа в защиту Карема выступила Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents ’Association, WHCA), а во вторник свою обеспокоенность действиями американских властей выразила международная организация “Репортеры без границ”.

Напомним, Трамп назвал сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ.

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