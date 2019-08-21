Журналист Playboy подал в суд на Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик в телекомпании CNN Брайан Карем во вторник подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановку его постоянного пропуска, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, распространенное адвокатом журналиста Тедом Бутрус.
“Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой в федеральный окружной суд Вашингтона вынести постановление о немедленном возобновлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карем и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками в Конституцию США”, — говорится в заявлении.
В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позже в интервью The Washington Post он объяснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкойю, ранее занимавший должность заместителя помощника президента США Дональда Трампа. Однако сам Карем считает, что это “не является настоящей проблема”.
Как сообщал на прошлой неделе журнал The Hollywood Reporter, 9 августа Карем обжаловал решение властей, написав соответствующее письмо Гришему. 16 августа Карем узнал, что его просьба была отклонена.
В начале августа в защиту Карема выступила Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents ’Association, WHCA), а во вторник свою обеспокоенность действиями американских властей выразила международная организация “Репортеры без границ”.
Напомним, Трамп назвал сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ.