Журналіст Playboy подав до суду на Трампа

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кореспондент журналу Playboy і політичний аналітик в телекомпанії CNN Брайан Карем у вівторок подав до суду на президента США Дональда Трампа і прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем за призупинення дії його постійного пропуску, необхідного для відвідування відкритих для преси заходів в резиденції президента США. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву, поширену адвокатом журналіста Тедом Бутрусом.