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Журналіст Playboy подав до суду на Трампа

Журналіст Playboy подав до суду на Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кореспондент журналу Playboy і політичний аналітик в телекомпанії CNN Брайан Карем у вівторок подав до суду на президента США Дональда Трампа і прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем за призупинення дії його постійного пропуску, необхідного для відвідування відкритих для преси заходів в резиденції президента США. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву, поширену адвокатом журналіста Тедом Бутрусом.

“Сьогодні ми подали позов проти президента Трампа і прес-секретаря Стефані Грішем з проханням до федерального окружного суду Вашингтона винести постанову про негайне відновлення дії пропуску журналіста Playboy Брайана Карем і накласти заборону на триваючі порушення його прав, гарантованих першої та п’ятої поправками до Конституції США”, — йдеться в заяві.

На початку серпня Карем написав в Twitter, що він отримав повідомлення від Білого дому, згідно з яким дія його пропуску з 5 серпня буде призупинено на 30 днів. Пізніше в інтерв’ю The Washington Post він пояснив, що офіційною причиною цьому послужила його сварка з Себастьяном Горкойю, який раніше обіймав посаду заступника помічника президента США Дональда Трампа. Однак сам Карем вважає, що це “не справжня проблема”.

Як повідомляв минулого тижня журнал The Hollywood Reporter, 9 серпня Карем оскаржив рішення влади, написавши відповідного листа Грішему. 16 серпня Карем дізнався, що його прохання було відхилене.

На початку серпня на захист Карем виступила Асоціація кореспондентів Білого дому (White House Correspondents ’Association, WHCA), а у вівторок свою стурбованість діями американської влади висловила міжнародна організація “Репортери без кордонів”.

Нагадаємо, Трамп назвав свої повідомлення в Twitter формою захисту від нападок ЗМІ.

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