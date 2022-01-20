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15 марта, 19:03 • 108127 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147123 просмотра

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Журнал Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти

Журнал Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти

Киев • УНН

 • 16118 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Один из ведущих американских политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена, информирует УНН.

Детали

На картинке, над головой у американского лидера, который уже год находится на этом посту, сгустились тучи.

На портрете Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх, откуда из облаков идет дождь. Вода заливает рабочий стол и папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024". За спиной у американского лидера стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".

К записи издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под заголовком "Администрация Байдена сбилась с пути".

TIME's new cover: Year onehttps://t.Co/D3Uzr8B2svpic.twitter.com/XEjP7pSYwo

— TIME (@TIME)January 20, 2022

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