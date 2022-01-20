Журнал Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Один из ведущих американских политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена, информирует УНН.
Детали
На картинке, над головой у американского лидера, который уже год находится на этом посту, сгустились тучи.
На портрете Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх, откуда из облаков идет дождь. Вода заливает рабочий стол и папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024". За спиной у американского лидера стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".
К записи издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под заголовком "Администрация Байдена сбилась с пути".
TIME's new cover: Year onehttps://t.Co/D3Uzr8B2svpic.twitter.com/XEjP7pSYwo— TIME (@TIME)January 20, 2022